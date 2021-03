Torniamo in zona gialla, ecco cosa si può fare

Liguria - Siamo ufficialmente tornati in zona gialla. Da questa mattina in Liguria riaprono bar e ristoranti per il consumo in loco dalle 5 alle 18 per poi passare all'asporto, almeno per quel che riguarda quegli esercizi che posseggono la cucina. Per il resto è sempre consentita la consegna a domicilio. Riaprono anche i centri sportivi, ma solo per l’attività individuale all’aperto, idem le strutture museali, ma solo nei giorni feriali: a questo giro, è la vera novità del dispositivo. Restano chiusi palestre, piscine, cinema, teatri. Sospesi congressi, fiere e manifestazioni. Le scuole saranno così regolate: elementari e medie sono aperte per il 100% degli studenti. Le superiori in Liguria osservano sempre la didattica a distanza al 50%.



Premesso che per ogni situazione di necessità, lavoro, studio e motivi di salute è sempre e comunque consentito spostarsi compilando l’apposito modulo di autocertificazione, è sempre vietato spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino. Siamo in zona gialla e dunque gli spostamenti sono consentiti in tutto il territorio regionale, eccezion fatta per i comuni dei distretti di Sanremo e Ventimiglia (da Santo Stefano al Mare fino al confine francese e relativi entroterra), se non con l’autocertificazione. Sarà possibile varcare i confini del proprio comune senza autocertificazione, ma non è permesso spostarsi in un’altra regione, a prescindere dal colore. È possibile raggiungere seconde case fuori regione, ma solo se di proprietà o in affitto (qui le regole da seguire) e solo insieme al proprio nucleo familiare. Si possono andare a trovare amici e parenti dentro i confini regionali, per un massimo di una volta al giorno: come fu per Natale è consentito a due persone, senza contare minori di 14 anni e conviventi disabili/non autosufficienti.