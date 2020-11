Torna l'autocertificazione, da usare a seconda della fascia di rischio

Liguria - Fascia di rischio arancione? Il modulo andrà portato con sé ogni volta che si esce dal proprio Comune di residenza. Fascia di rischio rossa? Il modulo compilato e firmato servirà sempre, ogni volta che si esce di casa. Per fare una corsa attorno a casa o una qualsiasi attività sportiva non in gruppo, non sarà invece necessario. Queste le linee guida per il ritorno del "lasciapassare" che giustifichi gli spostamenti in quelle regioni in cui si è raggiunto un livello di circolazione del virus importante.

Esigenze lavorative, motivi di salute o le altre fattispecie permesse andranno specificate tra le motivazioni. Bisognerà segnare partenza e destinazione, proprio come succedeva durante il lockdown primaverile. Andrà esibito a richiesta delle forze dell'ordine insieme ad un documento di identità.





Il modulo di autocertificazione è scaricabile QUI