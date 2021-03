Tipologie, fasce d'età e numero di dosi, Toti: "Rivedere il piano di vaccinazione"

Liguria - "In Gran Bretagna utilizzano il vaccino AstraZeneca su tutta la popolazione, non solamente sugli under 65. Occorre inoltre decidere come utilizziamo Pfizer e Moderna, a chi una dose a chi due dosi, a chi somministrare le singole tipologie di vaccino". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti a 'Mattino Cinque' su Canale 5 sollecita una revisione del piano nazionale sui vaccini.

"L'utilizzo di AstraZeneca sotto i 65 anni e di Pfizer e Moderna sopra i 65 anni comporterà che questa mattina vaccineremo un carabiniere delle forze speciali di 20 anni che corre 20 chilometri e non vaccineremo un grande fragile con la leucemia perché abbiamo più dosi di AstraZeneca che non di Pfizer e Moderna. Chi a Roma ha fatto il piano vaccini lo riveda".

Secondo Toti per velocizzare la campagna vaccinale in Italia è inoltre necessario sgravare i medici dall'obbligo di "raccogliere il consenso informato" pre-somministrazione, coinvolgendo ad esempio gli infermieri.



Fonte: Ansa