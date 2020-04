Testa sulla fase-2, ecco le prime idee per la Liguria

Liguria - Si inizia a parlare con più insistenza della cosiddetta delicatissima fase 2 dell'emergenza. E dopo 40 giorni di restrizioni sempre più forti, si discute di allentamenti sulle libertà dei cittadini ma anche sulle misure differenziate per il ritorno al lavoro delle categorie che si sono stoppate dall'inizio di marzo. Cosa bolle in pentola? Per quel che concerne i cittadini si studia la possibilità di allentare, dal prossimo 4 maggio giorno in cui scadrà l'attuale dpcm, il divieto di fare jogging e sport all’aperto consentendo alle persone di allontanarsi dalla propria abitazione purché sempre in solitudine. Qualcosa del genere lo sta già facendo la regione Veneto e dunque si potrà monitorare il comportamento dei veneti per estenderlo al resto dell'Italia. Si parla anche di possibili riaperture degli spazi verdi, parchi, giardini sempre però a partire dal prossimo mese. Oggi si è renuta la conferenza delle regioni, presieduta da Stefano Bonacini e proprio di questo si è discusso fra i vari presidenti regionali: "Aspettiamo di vedere le prime proposte della fase 2 - ha spiegato Giovanni Toti, che di quell'assemblea è il vice-presidente -, abbiamo chiesto di avere delle linee guida nazionali. Riaprire con grande prudenza ma uscire dalla chiusura totale visto che in altri paesi si sta facendo e rischiamo che le nostre imprese arrivino in ritardo. Oltretutto i soldi promessi da Roma sono pochi e arrrivano con grande lentenzza, dobbiamo pensare a salvarci con le nostre braccia. Abbiamo chiesto linee guida prudenti ma non possiamo pensare che alcune categorie vengano penalizzate".



Che cosa riaprirà è presto per dirlo, ma qualcosa Toti inizia fra le righe a farlo emergere: "Occorre dare un po' di fiato, un po' di linfa alle nostre attività. Penso alla ristorazione (magari prima con l'asporto e il take away, poi con l'apertura per pochi clienti, penso ai bar e ai servizi alla persona come estetisti e parrucchieri. Ma anche agli studi professionali, alle agenzie di viaggio e immobiliari, anche se il mercato sarà quello che sarà. Magari con una mobilità inizialmente chiusa poi via via verso la normalità. Forse potremmo consentire la pesca sportiva sulla loro barca, di sicuro non infetterranno nessuno a stare soli in mezzo al mare. Abbiamo bisogno di regole generali ma anche la possibilità di intervenire con ordinanze regionali, calzanti sulle differenze peculiari che ci sono. Ci auguriamo che il governo faccia un provvedimento, dando tempi e facendo distinguo: è chiaro che tutto questo deve avvenire alla luce di altri avanzamenti sanitari. Penso ai test sierologici, in Liguria sta partendo uno screening per capire quanto e come questo virus è diffuso, ma manca il riconoscimento di un test sierologico riconosciuto dall'Istituto Superiore della Sanità: si parla del 28 aprile, mi sembra un po' tardi. Idem per la app 'Immuni', scelta dal governo ma per la quale, da quello che leggo, ci vorranno alcune settimane per vederla applicata".