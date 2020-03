Supporto telefonico alla donne in gravidanza e in allattamento

Liguria - L’ordine delle ostetriche di Genova e la Spezia, per supportare le donne in gravidanza, puerperio e allattamento in questo periodo di emergenza sanitaria, ha comunicato ad Alisa di aver attivato un supporto telefonico.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire consulenze telefoniche da parte di ostetriche libere professioniste, territoriali e ospedaliere operanti nel territorio interprovinciale di Genova e La Spezia per limitare gli accessi presso le strutture sanitarie competenti già oberate di lavoro, riducendo in questo modo l’esposizione delle donne al contagio.



NUMERI UTILI



GENOVA

? Desirèe Azzolini: 340 9126122, martedì e venerdì dalle 11 alle 13

? Elisa Casazza: 3470193401, tutti i giorni dalle 13 alle 15

? Carola Dufour: 351 7895879, tutti i giorni dalle 16 alle 18. Servizio disponibile anche in lingua inglese

? Chiara Maniscalco: 340 9648177, mercoledì e giovedì, dalle 15 alle 17. Disponibile anche su Chiavari

? Beatrice Martino: 347 3682276, tutti i giorni dalle 10 alle 12

? Adele Moncagatta: 348 0406948, tutti i giorni dalle 10 alle 12

? Teresa Simonazzi: 347 4273070, tutti i giorni dalle 16 alle 18.

? Cecilia Sgambelluri: 333 3517178, dal lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 17.30

? Ostetriche Ospedale Galliera: 010 5634711, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 14

? Ostetriche Ospedale Evangelico Internazionale: 010 55229381, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 19



ASL 3

Mail: percorsonascita@asl3.liguria.it, sempre attivo.





CHIAVARI, LAVAGNA, SESTRI LEVANTE

Laura Robles: 333 2145159, tutti i giorni dalle 8 alle 20



CHIAVARI CONSULTORIO

Nicoletta Migliardi-Cecilia Tettamanzi: 0185 329077, da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 13.30



RAPALLO CONSULTORIO

Paola Noto: 0185 683283, da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 12.30



LA SPEZIA

? Patrizia Cataldi: 366 6111042, da lunedì a sabato, dalle 17 alle 19

? Sara Furno: 366 7389827, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 18. Servizio disponibile anche in lingua inglese