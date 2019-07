Supercentenari, in Liguria la concentrazione maggiore

Liguria - Nel panorama europeo Italia e Francia detengono il record del numero di ultracentenari. Lo rileva l'Istat, che ha stilato l'indagine periodica "Cent'anni e non sentirli". Nel nostro Paese negli ultimi dieci anni i centenari sono passati da 11 mila a oltre 14 mila, e quelli di 105 anni e oltre sono più che raddoppiati, passando da 472 a 1.112, con un incremento del 136 per cento. E arriva la conferma di una tendenza già nota: quasi il 90 per cento delle persone che hanno superato i 105 anni d'età è donna.



La maggior parte dei centenari risiede nel Nord Italia. Tra quelli di oltre 105 anni, 338 risiedono nel Nord-ovest, 225 nel Nord-est, 207 al Centro, 230 al Sud e 112 nelle Isole. La regione con la più alta percentuale è la Liguria (3,3 over 104 ogni 100 mila abitanti), seguita da Friuli-Venezia Giulia (3,0 per 100 mila) e Molise (2,6 per 100 mila).