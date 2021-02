Liguria - Con le 3.425 di oggi, le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Liguria supera le 100mila a due mesi dalla prima siringa. Sono per la precisione 103.996 con 40.742 persone che hanno ricevuti sia prima che seconda dose. In ASL1 ne sono state fatte 14.041 (+400) a partire dal 27 dicembre, in ASL2 18.717 (+876), in ASL3 27.608 (+976), in ASL4 10.569 (+232). Nell'ASL5 Spezzino i vaccini somministrati sono in totale 12.711, di cui 438 riferiti ad oggi.