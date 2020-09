SuperEnalotto, la Liguria colpisce ancora con un "5" da 24mila euro

Liguria - Il SuperEnalotto porta ancora fortuna alla Liguria. Nel concorso di sabato 5 settembre è stato centrato un "5" da 24.580,77 euro a Imperia; la giocata vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria Grassia in via Airenti 244/246. Il Jackpot nel frattempo continua a salire e domani metterà in palio 35,7 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Liguria manca dal 28 gennaio, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola.