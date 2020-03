Stimamiglio: "Saturimetro unico strumento che può far capire come evolve il virus sul paziente"

Liguria - Andrea Stimamiglio segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale durante la conferenza stampa di fine giornata della Regione Liguria, ha ribadito i connotati della malattia che nel 95% dei casi ha un percorso benigno, ma è molto contagiosa. Per capire come evolve, fondamentale è l’uso del saturimetro che misura l’ossigenazione del sangue ed è l’unico strumento che può far capire come evolve il virus sul paziente, perché quando l’ossigenazione del sangue crolla è indispensabile portare il paziente in ospedale. “Sono contento – ha detto Stimamiglio - che stiano arrivando le mascherine Ffp2 per i ragazzi che comporranno la squadra del Gsat e che verranno affiancati dal lavoro dei medici di medicina generale che partirà in tutta la regione”.