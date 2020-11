Spostamenti solo nel Comune e somministrazione da asporto o a domicilio

Liguria - Il “livello arancione” in cui entrerà anche l'intera Liguria a partire da mercoledì, riguarda le regioni “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” e prevede misure più restrittive rispetto al livello giallo. Per i prossimi quindici giorni dunque ci sarà il divieto di entrare ed uscire dai confini regionali salvo i consueti motivi di “comprovata esigenza” (lavoro, salute e urgenza). Rimangono consentiti gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza”. Consentito anche il rientro al proprio domicilio o residenza. Spostamenti vietati anche in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, sempre con l'eccezione delle esigenze di cui sopra. Si potrà fare attività fisica all'aperto solo all'interno del proprio comune.

Con il passaggio al livello arancione scatta la chiusura di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie con l'eccezione della consegna a domicilio e dell'asporto (con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze).