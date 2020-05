Spostamenti fuori regione dal 3 giugno, manca solo l'ufficialità

Liguria - Dovrebbe arrivare a breve, dopo la riunione del Consiglio dei ministri, il via libera agli spostamenti anche fuori regione che potranno avvenire salvo eventuali rischi epidemiologici presenti in determinate aree. È quanto prevede infatti la bozza di Decreto legge anticipata questa mattina da alcune agenzie che dunque metterebbe fine al divieto che nella fase del lockdown ha causato particolari criticità in particolare sulle zone di confine anche nella nostra provincia.



A partire da lunedì 18 maggio invece saranno nuovamente possibili gli spostamenti all'interno del territorio regionale senza alcuna limitazione. Resta ovviamente il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria”.