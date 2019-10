Spiaggiamento di cetacei lungo la costa ligure, l'interrogazione in consiglio regionale

Liguria - Il consigliere del Movimento Cinque Stelle Marco De Ferrari ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo in cui ha chiesto alla giunta i dati delle analisi macro e microscopiche effettuate sugli esemplari di cetacei spiaggiati e recuperati nel 2019 in Liguria; i tabulati storici delle specie di cetacei recuperate e analizzate negli anni 2016,2017, 2018 ciascuna delle quali corredata dalle cause di decesso e, infine, ha chiesto alla giunta, una volta rese note le analisi e sentite le autorità competenti e gli Enti coinvolti, di verificare se questi decessi possono essere dovuti a fattori o concause di stress ambientale legati all’inquinamento dei nostri mari nella vicinanza delle coste.



L’assessore alla sanità Sonia Viale ha garantito l’interesse e l’attenzione della giunta e dell’Istituto Zooprofilattico sullo spiaggiamento di cetacei lungo la costa ligure. Viale ha rilevato che i casi sono in numero contenuto e, dunque, non

possono essere rappresentativi di una criticità di sistema rilevante. «Il numero esiguo di capi fino ad oggi analizzati e la mancanza di dati certi sull’inquinamento meritano ulteriori approfondimenti ed è per questo che il centro nazionale di riferimento per i mammiferi spiaggiati, – ha aggiunto - è impegnato a livello nazionale e internazionale a studiare le eventuali connessioni». Secondo l’assessore anche il Mar Ligure, dunque, deve essere oggetto di studio.