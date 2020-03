Spesa e farmaci a domicilio, attivo numero verde regionale

Liguria - È attivo il numero verde regionale 800 593235 a disposizione delle persone anziane fragili per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio oltre che per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica. “Tra le iniziative attivate per far fronte all’emergenza coronavirus – spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – abbiamo anche potenziato il progetto relativo agli interventi per l’invecchiamento attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani".



Il numero verde era già attivo per oltre mille anziani fragili in carico ai servizi sociosanitari ma l'amministrazione regionale ha deciso di potenziarlo e renderlo disponibile per tutte le persone che abbiano bisogno della consegna a domicilio della spesa o di farmaci in questo momento di difficoltà in cui è importantissimo rimanere in casa per evitare l’aumento dei contagi. "Non vogliamo lasciare nessuno da solo: le persone più fragili, i nostri anziani non devono sentirsi abbandonati. Il mio ringraziamento è rivolto al mondo del Terzo settore, alle associazioni di volontariato e ai custodi sociali per il loro importantissimo contributo in questa emergenza”, aggiunge VIale. Il numero verde, valido su tutto il territorio regionale, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.