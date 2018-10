Specie aliene nel mare della Liguria, se ne parla a Villa Bombrini

Liguria - Si svolgerà giovedì 11 ottobre, a partire dalle ore 9.30 a Villa Bombrini di Cornigliano, il convegno “ALIEM: le specie aliene un rischio per la biodiversità”, momento centrale dell’omonimo progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg Italia Francia Marittimo 2014 – 2020.



Alla presenza dell’assessore regionale Stefano Mai, arriveranno relatori da Corsica, Francia, Toscana e Sardegna per parlare di calabrone asiatico, punteruolo rosso, mimosa, piralide del bosso e tante altre pianti e animali giunti nel nostro ambiente da altri paesi. La lotta alle specie aliene invasive e l’impegno per tutelare la biodiversità nella nostra regione ha assunto, negli anni, un’importanza sempre maggiore.



Aliem ha l’obiettivo di creare una rete interistituzionale e scientifica che consenta di condividere informazioni e buone pratiche per la gestione attiva del fenomeno, ma soprattutto di intervenire con tempestività in caso di introduzione di specie che costituiscano serie minacce per la biodiversità dei nostri luoghi. In via Muratori 5 a Genova si terrà proprio un momento di confronto e riflessione su interventi e tematiche legate al rischio rappresentato da queste specie aliene e invasive.



Qui potete il programma dell'evento: https://www.arpal.gov.it/files/biodiversita/programma_ALIEM_11_ottobre_Definitivo.pdf