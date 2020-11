Sottosegretaria Zampa: "Lockdown light sul modello tedesco"

In serata Conte varerà il nuovo decreto con divisione dell'Italia in tre fasce di rischio. Nuovo incontro con le regioni alle 15.30.

Liguria - “Non sarà un lockdown rigido ma simile al modello tedesco, light per non bloccare il Paese”. Così stamani ai microfoni di Rai Radio1 Radio anch'io la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in merito al nuovo Dpcm che sarà annunciato “nelle prossime”, prevedibilmente entro la serata. “E' abbastanza complicato – ha spiegato Zampa – cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo – ha aggiunto – è non paralizzare il Paese, voglio che sia chiaro”.

Un nuovo incontro fra Regioni e Comitato Tecnico Scientifico è in programma nel primo pomeriggio, dopodiché si procederà alla stesura del testo che sarà firmato da Conte. Si andrà probabilmente verso una suddivisione in tre fasce – verde, arancione, rosso – con graduali livelli di restrizioni.