Sottosegretaria Zampa: "Cenoni solo con parenti di primo grado, niente feste in piazza"

Liguria - “Ci prepariamo per un Natale non solitario ma ben diverso da quello che abbiamo conosciuto”. Lo ha annunciato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa intervenendo ieri sera alla trasmissione “Otto e mezzo” su La7. In merito ad eventuali misure che saranno adottate dal Governo per le prossime festività Zampa ha osservato: “Se da qui al 10 dicembre avessimo davvero risultati discretti dalle misure che sono state messe in campo per arginare l'epidemia, non possiamo immaginare che ci sia un allentamento dei comportamenti tale da ripetere le cose che poi hanno determinato un aggravio dell'epidemia in estate”.

La sottosegretaria ha quindi ipotizzato “limiti alla larghezza dell'incontro famigliare. Potrà essere in famiglia con parenti di primo grado e credo che non si potrà andare oltre a questo. Così – ha aggiunto – come credo che non si possano immaginare cenoni, feste nelle piazze e fuochi d'artificio”.