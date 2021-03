Sostanziale diminuzione dell’età media dei contagiati da dicembre: lo dicono le statistiche

In Liguria si è passati da 30 casi su centomila abitanti a circa 15 casi, con una incidenza dimezzata che è aumentata invece nelle fasce di popolazione in età scolare.

Liguria - A partire da dicembre in Liguria è cambiata l’incidenza del Covid-19 per fascia di età: a Natale gli over 80 rappresentavano il maggior numero di casi con un tasso elevato di ospedalizzazione. Al contrario con la partenza della campagna di vaccinazione anticovid il tasso è cambiato, con una sostanziale diminuzione dell’età media dei contagiati, si è passati da 30 casi su 100.000 abitanti a circa 15 casi, con una incidenza dimezzata che è aumentata invece nelle fasce di popolazione in età scolare.