Sono 110 i ricoveri, 18 i pazienti in Terapia intensiva

Liguria - Prosegue anche nel giorno di Pasquetta l'altalena dei numeri che descrivono la situazione sanitaria in relazione al Covid-19 nella provincia spezzina e in Liguria.

Per l'ennesima volta le indicazioni che giungono dalle cifre sono contrastanti rispetto a quelle dei giorni scorsi, contribuendo ad aumentare la confusione, compagna di viaggio delle ultime e delle prossime settimane.

Resta infatti stabile a 500 il numero dei contagiati conteggiati dalla Regione nello Spezzino, ma crescono (e non poco) le persone in sorveglianza attiva, passati dalle 511 di ieri alle 628 di oggi. Cresce, anche se di poco, il numero dei ricoverati (110 rispetto ai 109 di ieri) e dei pazienti in terapia intensiva, passati da 16 a 18.



Ammontano a 4.355 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 60 più di ieri e sono 760 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 11). I test effettuati sono 23.129 (1.146 più di ieri). Sono al domicilio 2.217 persone (62 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 992 persone (28 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 479 (31 più di ieri).



Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1.146 sono gli ospedalizzati (30 meno di ieri), di cui 138 in terapia intensiva (6 meno di ieri), così suddivisi:

- Asl 1 – 176 (di cui 18 in terapia intensiva)

- Asl 2 – 148 (di cui 19 in terapia intensiva)

- San Martino– 288 (di cui 37 in terapia intensiva)

- Evangelico – 57 (di cui 5 in terapia intensiva)

- Ospedale Galliera – 123 (di cui 10 in terapia intensiva)

- Gaslini – 4

- Asl 3 Villa Scassi – 183 (di cui 23 in terapia intensiva)

- Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5

- Asl 3 Micone - 2

- Asl 4 – 50 (di cui 8 in terapia intensiva)

- Asl 5 – 110 (di cui 18 in terapia intensiva)



I positivi divisi per provincia sono:

- Genova - 2372

- Savona - 630

- Imperia – 740

- La Spezia - 500



113 sono in fase di verifica



Le persone in sorveglianza attiva sono 3263, così suddivise:

- Asl 1 – 920

- Asl 2 – 620

- Asl 3 – 729

- Asl 4 – 366

- Asl 5 – 628