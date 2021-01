Liguria - Alle 16.00 di oggi pomeriggio (14 gennaio), come comunicato da Regione Liguria, sono 47.120 le dosi di vaccino anti Covid-19 consegnate dalla struttura nazionale alla nostra regione. Di queste, ne sono state somministrate 28.945 (61 per cento), di cui 2.748 nella giornata di oggi nei vari presidi liguri (278 le iniezioni fatte in Asl5).