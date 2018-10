Soft Dentistry, la nuova frontiera delle cure odontoiatriche

Liguria - Dentista Bologna? Oggi è possibile contare numerosi studi dentistici sul territorio, ma come si può capire di chi fidarsi realmente? Con oltre 30 anni di esperienza nel settore e l’uso di metodologie innovative, lo studio del dr. Maurizio Cirulli rappresenta l’eccellenza in implantologia a Bologna. Inoltre, l’impiego di tecniche all’avanguardia per correggere malocclusioni e molti altri problemi dentali ha fatto degli studi Cirulli un punto di riferimento anche per quanto riguarda l’ortodonzia.



I problemi legati ai denti possono avere natura diversa: denti che si muovono o denti mancanti, problemi di occlusione e di allineamento, denti larghi o che restano incastrati nella gengiva. Per questo motivo è importante garantire ai pazienti che cercano un dentista a Bologna il più ampio ventaglio di cure per trattare ogni tipo di problema in maniera efficace.



In caso di denti che si muovono o che cadono, ad esempio, la risposta più efficace è l’implantologia dentale. L’implantologia consente di sostituire i denti mancanti con denti fissi, abbandonando per sempre la dentiera e le altre protesi mobili. Sebbene si tratti di una tecnica avanzata, nello studio del dr. Maurizio Cirulli – esperto dentista a Bologna- l’implantologia si rivoluziona e diventa “dolce” grazie alla Soft Implantology. Ma di cosa si tratta?



La Soft Implantology è un sistema ideato dal dr. Cirulli per sostituire anche tutti i denti di un’intera arcata in 24 ore, senza dolore e soprattutto senza traumi. Difatti, grazie alla tecnologia di ultima generazione, è possibile digitalizzare e conoscere con estrema precisione la struttura ossea del paziente. Questo consente agli studi Cirulli di programmare l’intervento al computer e di stabilire in anticipo le posizioni esatte in cui inserire gli impianti nell’osso della bocca. La Soft Implantology, grazie al ricorso a diverse tecniche, come la “tecnica Flapless”, permette di inserire gli impianti (le radici artificiali a cui fissare la protesi dentale) senza aprire la gengiva ma praticando un semplice forellino nei punti individuati al computer.



Tutto questo evita l’applicazione dei punti di sutura e garantisce due importanti vantaggi: l’enorme accelerazione dei tempi di guarigione e la notevole riduzione degli effetti collaterali post operatori. Tale protocollo è applicabile nella maggior parte dei casi e garantisce un risultato. La Soft Implantology diventa così la soluzione ideale per tutte quelle persone che hanno perso uno o più denti e cercano un bravo dentista a Bologna.



Se si esclude la perdita dei denti, tra i problemi dentali più diffusi nei bambini e negli adulti ci sono quelli legati alla scorretta occlusione. La malocclusione può essere causata dalla presenza di denti inclusi nella gengiva, da denti storti e irregolari o da un’eccessiva distanza tra i denti. Poiché si tratta di problemi estetici che possono causare complicanze anche molto serie (problemi posturali, problemi muscolo-scheletrici, dolori cervicali e difficoltà nella masticazione), è molto importante intervenire correggendo il problema con l’aiuto dell’ortodonzia e del dentista. Bologna ha tra i suoi eccellenti centri di ortodonzia gli studi Cirulli.



Grazie ad apparecchi specifici e a metodologie innovative, oggi è possibile risolvere casi estremamente gravi di malocclusione senza rovinare l’estetica durante il trattamento. Difatti, l’esperienza dell’equipe del dr. Cirulli in ortodonzia a Bologna, unita all’impiego di procedure all’avanguardia, permette di seguire le ultime tendenze in fatto di ortodonzia, come l’uso di bracket in porcellana e di apparecchi invisibili. Nel primo caso, l’associazione di speciali bracket in porcellana all’apparecchio fisso consente all’apparecchiatura di confondersi con lo smalto dei denti senza rovinare il sorriso. Non solo. Nel secondo caso si ricorre ad apparecchi mobili e invisibili che possono essere rimossi ogni volta che si mangia: si tratta delle mascherine trasparenti Invisalign.



Una delle paure più comuni quando si cerca un dentista a Bologna, infine, è che un dente eroso o che non versa in buone condizioni sia destinato all’estrazione o a trattamenti dolorosi. In tal senso, la nuova frontiera delle cure odontoiatriche si chiama Soft Dentistry che promette trattamenti e terapie soft. Si tratta di un approccio sviluppato nello studio odontoiatrico a Bologna del dr. Cirulli che limita trattamenti invasivi sui denti per conservarne la resistenza naturale; ne è un esempio la ricostruzione della parte mancante di un dente con l’uso di prodotti come gli intarsi dentali che, anziché indebolire il dente limandolo, ne rafforzano la robustezza naturale.



Soluzioni così innovative sia in implantologia che in ortodonzia ed estetica dentale rappresentano la soluzione ideale per chi ha problemi ai denti ed è alla ricerca di un bravo dentista. Bologna e gli studi Cirulli emergono come importante riferimento nelle cure odontoiatriche non solo in Emilia-Romagna ma anche in tutta Italia.



Qui l’indirizzo dove trovare lo studio del dr. Cirulli, dentista a Bologna.