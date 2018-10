Social network, li usa il 47 per cento dei liguri

Liguria - Eurostat, nel suo Regional Yearbook, ha pubblicato i dati relativi alla partecipazione degli europei tra i 16 ed i 74 anni sui social media. Per partecipazione si intende l’aver creato un profilo, postato qualcosa o in ogni modo contribuito a Facebook, Twitter e Instagram (ad esempio con un like, un retweet o un repost) nei tre mesi precedenti all’indagine, che riporta dati relativi al 2017. Il risultato è che l’Italia è uno dei Paesi con la più bassa percentuale di utilizzo di queste piattaforme. Risulta che il 43% della popolazione usi i social network. Liguria sopra la media: 47 per cento, dietro soltanto a Emilia Romagna e Marche, al 48. Fanalino di coda la Puglia: 37 per cento.