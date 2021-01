Slitta l'arrivo di duemila dosi di vaccino, Toti: "Importante aver tenuto scorta"

Liguria - Slitta a mercoledì l'arrivo di ulteriori duemila dosi di vaccino in Liguria. Lo ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso della consueta diretta serale sulla diffusione del Coronavirus. Avvertito in tempo reale da una telefonata del direttore generale dell'Asl5, Toti ha confermato che i vaccini previsti domani non arriveranno. “Questo – ha sottolineato – conferma come sia stata molto opportuna la nostra scelta di tenere una scorta del 30% per i richiami che abbiamo iniziato oggi. Serve a poco – ha concluso – polemizzare sulle garette a chi ne fa di più fra province e regioni, è importante che Governo garantisca arrivo delle dosi”.