Sindacati a Toti: “Tamponi e test a tutte le forze dell'ordine”

Liguria - “E' assolutamente necessario sottoporre a tampone ed a test sierologici tutte le Forze dell'Ordine della Regione, per tutelare lavoratori e cittadini“. Così Silp Cgil e Uil Polizia, Silf e Fp Cgil, che continuano: “Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco sono ogni giorno in prima linea in controlli sul territorio, nelle strutture carcerarie, nelle strutture sanitarie, in situazioni di emergenza ed a contatto con cittadini potenzialmente infetti. Sono già diversi i casi di contagio tra queste categorie di lavoratori. Tutelare la loro sicurezza è tutelare quella di tutti, ed impedire il diffondersi del contagio da Covid-19. Ci appelliamo al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: inserisca le Forze dell'Ordine e di soccorso all'interno della pianificazione regionale per i tamponamenti a tappeto della popolazione. Una azione fondamentale per il contenimento del contagio ed anche per ripartire durante la fase 2.”