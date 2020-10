Sindacati: "Trasferire malati Covid-19 in Rsa aggraverebbe la situazione"

Liguria - "Diffidiamo Alisa dal trasferire malati Covid nelle RSA: ciò comporterebbe un aggravamento della situazione riportandoci ai livelli di contagio già vissuti". Vanno all'attacco le segreterie Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilpensionati Liguria in una nota e chiedono ancora: "Vogliamo siano applicati protocolli sanitari in tutte le strutture assistenziali, garantita la presenza di personale medico, infermieristico e sociosanitario qualificato e assicurato il controllo periodico dagli operatori anche attraverso i tamponi. Serve una rete per effettuare il tracciamento in virtù anche dei tamponi effettuati e la presenza delle unità territoriali per assistere i malati a domicilio", proseguono le organizzazioni sindacali che concludono così: "Alle istituzioni chiediamo inoltre che vengano garantite agli anziani attività sociali nelle strutture, consentito di loro di mantenere il contatto con i propri familiari anche attraverso telefonate e videochiamate e organizzato il servizio di segretario sociale attraverso cui fornire informazioni sulla salute degli ospiti"