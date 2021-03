Siamo senza maestre e formiamo soltanto l'1% di docenti di scuola primaria

Liguria - Perché le scuole liguri faticano a trovare insegnanti di scuola primaria provvisti di titolo di studio idoneo all'insegnamento? Perché la regione Liguria ha il 2,6% della popolazione italiana ma forma solo l'1,3% dei docenti di scuola primaria – ovvero cento studenti. Il Molise (rappresenta lo 0,5% della popolazione italiana) ne forma 290, il Trentino (in questa regione ci vive l'1,8% degli italiani) 348, e le Marche (una regione con la stessa popolazione della Liguria) 465. La carenza di docenti di scuola primaria è acuita dal fatto che non tutti gli studenti di scienza della formazione primaria che iniziano il percorso lo portano poi a termine, senza dimenticare i pensionamenti: in Liguria ogni anno lasciano la scuola almeno il doppio delle maestre che finiscono l'università. "La situazione è sempre più drammatica - spiega Gilda Liguria -. Quest'anno abbiamo esaurito anche gli studenti del terzo, quarto e quinto anno di scienze della formazione primaria che ora possono inserirsi nelle graduatorie di istituto e provinciali. Moltissime cattedre vengono coperte solo grazie alle MAD, le messe a disposizione che chiunque può inviare alle scuole senza essere qualificato per quell'insegnamento. Bisogna intervenire subito affinché si possa vedere tra qualche anno il risultato di questi sforzi".



Per ragionare su questo tema proprio Gilda organizzato il convegno dal titolo “La Liguria senza maestre

ovvero perché ai nostri figli (soprattutto se diversamente abili) insegnerà il primo che passa per strada” che si svolgerà il 24 marzo dalle 9 alle 13 in modalità digitale sul canale YouTube della Gilda degli Insegnanti Liguria (trovate il link alla pagina in fondo al comunicato). Al convegno non mancheranno Ettore Acerra, Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Claudio Carmeli, prorettore con delega alla formazione dell'Università di Genova, Rino Di Meglio, coordinatore Nazionale Gilda degli Insegnanti, Fabrizio Rebershegg, presidente Nazionale Ass. Docenti art.33, Angelo Capizzi, Presidente Ass. Nazionale Presidi Genova, Gianluigi Dotti, Centro Studi Gilda, Ferruccio Sansa, consigliere regionale, Mario Pittoni. vice-presidente commissione Istruzione del Senato. "La Liguria è sicuramente la regione italiana più penalizzata nella formazione dei docenti e ci meravigliamo che nessuno sia mai intervenuto prima per modificare questa situazione". Per informazioni consulenza@gildaliguria.it, canale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw