Si riunisce la task-force e arrivano nuovi medici dalla Protezione civile nazionale

Liguria - “I numeri della giornata sono confortanti e corroborano il trend discendente di cui abbiamo sempre parlato: le due curve delle terapie intensive e delle medie intensità di cura”. Così il presidente della Regione Toti nel corso della consueta conferenza stampa serale per l'aggiornamento su tutto ciò che riguarda l'emergenza Covid-19 in Liguria. “Siamo a metà della distribuzione delle mascherine alla popolazione – ha proseguito – Poste Italiane ci ha comunicato di essere arrivata al 'giro di boa' quindi nei primi tre giorni lavorativi della prossima settimana si concluderà la distribuzione, dopodiché le eccedenze saranno date in edicole e farmacie”.



“Domani – ha aggiunto – si riunirà per la prima volta anche la task-force che abbiamo messo insieme coinvolgendo la comunità scientifica ligure per affiancare dirigenti sanitari e politici che dovranno prendere le decisioni sugli argomenti che si porranno nella transizione verso la fase 2, dai trasporti ai luoghi di lavoro fino a sport e cultura. Abbiamo chiesto a Università di Genova, Istituto di tecnologia e Camere di Commercio nomi condivisi – che si sono messi a disposizione gratuitamente – che spero possano produrre un ottimo lavoro di affiancamento e di analisi dei dati che porteranno alle prossime scelte”.



L'assessore alla sanità Viale ha invece fatto il punto sulle nuove assunzioni: “Abbiamo aggiunto 556 unità – ha spiegato – con ulteriori 68 professionisti con medici, infermieri e operatori. Un rinforzo dato al sistema sanitario grazie a procedure messe in atto prima dei decreti legge nazionali che hanno agevolato le assunzioni. Domani arriveranno altri dieci medici dalla Protezione civile nazionale che andranno a potenziare le residenze sanitarie”. Viale ha infine annunciato che mercoledì si terrà l'incontro con la rappresentanze sindacali per gli incentivi economici al personale sanitario.