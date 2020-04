Si assesta il numero dei contagiati in Liguria: 3.772. Calano i pazienti ricoverati nello Spezzino

Liguria - Ammontano a 3.772 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 41 in più rispetto a ieri, e sono 595 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (39 più di ieri). I test effettuati sono 15.533 (486 più di ieri).

Sono al domicilio 1.812 persone (12 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 657 persone (17 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 180 (20 più di ieri).



Nello Spezzino, dove la crescita del numero di casi negli ultimi giorni è stata vertiginosa come nelle altre province della regione, continua a calare il numero degli ospedalizzati, scesi a 119 dai 125 di ieri, mentre rimane costante il numero dei pazienti in Terapia intensiva. Sono 420, solo una meno di ieri, le persone in sorveglianza attiva.

I contagiati totali salgono invece da 445 a 450. Dopo essere passati dai 250 casi di giovedì ai 445 di ieri, dunque, l'aumento nella comunicazione dei casi di contagio si è di nuovo improvvisamente fermato.



Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e ministero, dei positivi totali, 1.303 sono gli ospedalizzati (12 più di ieri), di cui 162 in terapia intensiva (3 meno di ieri) così suddivisi:

- Asl 1 – 215 (di cui 24 in terapia intensiva)

- Asl 2 – 170 (di cui 29 in terapia intensiva)

- San Martino– 320 (di cui 41 in terapia intensiva)

- Evangelico – 61 (di cui 6 in terapia intensiva)

- Ospedale Galliera – 144 (di cui 13 in terapia intensiva)

- Gaslini – 3

- Asl 3 Villa Scassi – 192 (di cui 23 in terapia intensiva)

- Asl 3 Gallino Pontedecimo – 6

- Asl 3 Micone - 3

- Asl 4 – 70 (di cui 9 in terapia intensiva)

- Asl 5 – 119 (di cui 17 in terapia intensiva)



Le persone in sorveglianza attiva sono 3147, così suddivise:

- Asl 1 – 794

- Asl 2 – 628

- Asl 3 – 900

- Asl 4 – 405

- Asl 5 – 420



