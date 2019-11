Seggiolini anti abbandono, bonus per l'acquisto

Liguria - Verrà inserito nella prossima Legge di Stabilità della Regione Liguria un bonus per i liguri che dovranno dotarsi del dispositivo anti-abbandono per i seggiolini auto, diventato obbligatorio una settimana fa. Lo annuncia il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Quello dei Governo è stato un provvedimento giusto ma applicato in modo sgangherato dall’oggi al domani, senza dare la possibilità alle famiglie di adeguarsi e soprattutto che non tiene conto del gravoso costo. Questa è la nostra risposta ai tanti genitori e nonni che in questi giorni mi hanno scritto chiedendomi aiuto. Noi ascoltiamo il mondo reale!", ha concluso Toti.