Scuole superiori, al via le domande per borse di studio e voucher

Liguria - Il Ministero dell'Istruzione, per contrastare la dispersione scolastica, ha istituito borse di studio/voucher per gli studenti iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo grado (superiori) residenti in Liguria nell’anno scolastico 2019-2020 e con ISEE non superiore ad euro 15.748,78 (in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 come proclamata dai competenti organi di governo nazionali e regionali, è valida, per coloro che ne siano già in possesso, anche l'attestazione I.S.E.E. 2019, al fine di ridurre al minimo le richieste ai C.A.A.F. da parte delle famiglie). La Regione Liguria, attraverso Aliseo, gestisce le domande di voucher che devono essere inviate esclusivamente per via informatica sul sito www.aliseo.liguria.it/benefici-economici-scolastici/voucher/ a partire dal 6 aprile, entro e non oltre il 29 maggio 2020. Per informazioni e assistenza nella compilazione dei moduli on line telefonare al numero 840848028, operativo dal 6 aprile al 29 maggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:00 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it.