Scuole, si valuta riapertura lunedì prossimo

Liguria - Da una prima ricognizione la giunta regionale ligure sarebbe orientata a proseguire il fermo didattico delle scuole in tutta la Liguria fino a lunedì prossimo. La decisione definitiva sarà presa oggi pomeriggio. Lo riferisce l'agenzia Ansa in relazione a quanto affermato dal presidente Giovanni Toti stamani in consiglio regionale nel corso della sua relazione sulla situazione coronavirus. Qualora invece le scuole dovessero riaprire domani, come precedentemente annunciato, saranno con ogni probabilità attivati degli accorgimenti in più nel Savonese, zona più toccata dall'epidemia a livello regionale. “Si va verso la chiusura delle scuole, ma la riunione è ancora in corso e ogni decisione sarà assunta al termine dell’incontro con tutti i soggetti interessati che si sta svolgendo a De Ferrari e opportunamente comunicata”, ha precisato il Gov in una nota.