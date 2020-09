Scuola, rapporti tesi tra sindacati e dirigente territoriale

Liguria - I rappresentanti provinciali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Rua, Snals Confsal e Gilda sono sul piede di guerra nei confronti del dirigente dell'Ambito scolastico territoriale della Spezia, Roberto Peccenini.



Le organizzazioni sindacali lamentano "il perdurante atteggiamento di poca chiarezza del dirigente nel recepire le numerose e doverose istanze da noi proposte al fine di garantire corretta applicazione della norma nelle procedure in corso di nomina dei docenti da Graduatorie a esaurimento e Graduatorie provinciali" e "l'atteggiamento da parte dell’ufficio scolastico territoriale della Spezia nel considerare la funzione delle organizzazioni sindacali stesse come funzione meramente ancillare, impedendo nella sostanza l’esercizio essenziale del confronto e della tutela dei diritti dei lavoratori".



Per questi motivi da ieri, "loro malgrado e congiuntamente" i segretari provinciali delle sigle, Giorgia Vallone, Paola Costamagna, Davide D’Ambrosio, Concetta Meloro e Vincenzo Avallone, hanno deciso di decidere di interrompere le relazioni sindacali e si dicono pronti "a considerare necessario avviare ogni iniziativa, senza escludere quella legale, finalizzata alla piena tutela dei lavoratori docenti del comparto scuola".



Pertanto, chiedono, in attesa del ripristino delle corrette relazioni sindacali

immediata sospensione di tutte le operazioni di nomina su graduatorie Gae/Gps in corso al fine di ripristinare, quanto prima possibile e con il pieno rispetto dei ruoli e dei doveri di ciascuno, la procedure di nomina nella forma corretta di competenza dell’ufficio provinciale.