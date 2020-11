Liguria - Sciopero proclamato dal sindacato USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione del sindacato USI SURF) per la giornata del 25 novembre riguardante "tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti" e Sciopero proclamato dal sindacato USB PI-Scuola riguardante il personale "docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all'estero".