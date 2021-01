Scuola, Cobas in sciopero il 29 gennaio

Liguria - Il ministero dell’Istruzione dà indicazioni agli istituti in vista dello sciopero indetto da Cobas per l'intera giornata di venerdì 29 gennaio. Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.

Si tratta, spiegano i Cobas, di uno “sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici”.