Sanità ligure, Cup riaprirà il 22 giugno. Viale: "Chiederemo di aprire anche il sabato"

Liguria - La sanità ligure si appresta a una riapertura generale di tutti i servizi. Regione Liguria promett che il piano verrà presentato nei prossimi giorni ma si parla del 22 giugno come data di riapertura del Cup. "In vista della riapertura del Cup - ha detto il vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale - abbiamo dato mandato alle aziende di fare monitoraggio sulle agende per capire a che punto è lo smaltimento delle visite già prenotate fino all'otto marzo. Alcune hanno già smaltito tutto l'arretrato e quindi sono capaci, per alcuni tipi di prestazioni e di visite, di aprire immediatamente l'agenda per inserire nuove prenotazioni. Altre sono in difficoltà o stanno finendo le visite prenotate e sospese. I cittadini verranno informati dettagliatamente, e in modo chiaro e trasparente, sulle opportunità di prenotazione, ma è chiaro che bisogna iniziare. Si comincerà naturalmente con la giusta gradualità, dato che per le regole di sicurezza i tempi di svolgimento delle visite sono cambiati. Chiederemo di aprire anche il sabato. Parallelamente agli ambulatori verrà riaperta anche la libera professione".