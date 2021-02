Ritorno sulle piste da sci, regioni hanno inviato il protocollo al Comitato scientifico

Liguria - Impianti di risalita chiusi in caso di zona rossa ma aperti al 50% con uso obbligatorio di FFP2 in zona arancione. È quanto previsto dalle linee guida preparate dalla conferenza delle Regioni, ascoltati i gestori, in vista della possibile riapertura prevista per il 15 febbraio e sulla quale deve esprimersi il Comitato scientifico. Ritorno sulla neve che dunque avrà un preciso protocollo che prevede inoltre un tetto massimo per gli skipass, distanziamento da applicare anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti (con l'eccezione di chi necessita accompagnamento o assistenza). L'accesso a bar e ristoranti sarà invece definito in base alle singole strutture e vietato una volta raggiunto il numero massimo.