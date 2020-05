Ristoranti, ipotesi 4 metri quadrati a cliente. Si attende l'Inail

Liguria - Quella della riapertura contingentata delle spiagge non sarà la sola novità dalla settimana ventura in Liguria, perché da quella data, dopo tanta attesa, riapriranno tutti i negozi, parrucchieri ed estetisti (si parla di ingresso contingentato ad una persona per volta), ma anche bar e ristoranti, dopo due settimane di asporto e guadagni non certo alle stelle. Il tutto mentre si attende che l’Inail delinei le regole per i tavoli dei ristoranti dopo che in tanti si sono lamentati per l'ipotesi dei 2 metri lineari di distanza (4 metri quadrati a cliente), considerati inapplicabili per la maggior parte degli esercizi. Di sicuro saranno eliminati i menu cartacei, saranno obbligatorie mascherine per la cassa e per andare in bagno. E poi tutto il resto, ovviamente mantenendo la regola nazionale che ognuno se ne stia nella propria regione e che gli stessi vengano sanificati ogni giorno. Una normalità deviata in verità perché a fronte di queste aperture non ci saranno i turisti, se non chi vorrà farsi un giro, una visita: turisti a casa propria insomma o poco più.