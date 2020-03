Ripetizioni online con l'Unione degli studenti

Liguria - Le sospensione delle lezioni, decisa per evitare il diffondersi del coronavirus, sta mettendo in difficoltà non pochi studenti: per superare questo ostacolo l’Unione degli Studenti ha fatto partire, tramite un form lanciato su social e chat, le ripetizioni online, come spiega la

coordinatrice nazionale Giulia Biazzo: “Gli studenti disponibili potranno dare ripetizioni tramite videochiamata a tutti quelli che ne dovessero avere bisogno, in maniera assolutamente gratuita”.



“Chiunque avesse bisogno di una mano, per recuperare un'insufficienza o stare al passo con il programma e le lezioni online, e chiunque fosse disponibile ad aiutare gli altri si iscriva contattandoci sulla pagina instagram @unionestudenti.uds o con una mail a

unionedeglistudenti@gmail.com “ conclude l’UdS “purtroppo molti studenti non hanno a disposizione computer, tablet e WiFi per seguire le lezioni: per questo ribadiamo la richiesta alla Ministra Azzolina di garantire, con fondi straordinari, gli strumenti per la didattica a distanza chiunque ne avesse bisogno: se non si investe nella scuola non si esce dalla crisi"



Di seguito i Link per i moduli on line:



Link modulo richiesta ripetizioni->https://bit.ly/3aDtagY

Link modulo disponibilità a dare ripetizioni-> https://bit.ly/3azWANc