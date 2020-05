Ripartono le visite ospedaliere, nuove prenotazioni da giugno

Liguria - "La prossima sfida è trovare un equilibrio anche in sanità tra l’indispensabile tutela della salute e la riapertura delle attività in elezione, sospese dal 6 marzo. Chi in Liguria aveva visite prenotate dopo il 6 marzo in questi giorni sarà chiamato dal medico prescrittore per rifissare una data. Ai primi di giugno probabilmente partiranno le nuove prenotazioni. Le persone stanno iniziando a chiedere di poter fare le visite". Così Sonia Viale, assessore regionale alla sanità, nella conferenza stampa di fine giornata.