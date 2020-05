Ripartenza, niente più autocertificazioni sul territorio regionale

Liguria - "Da questo lunedì si potrà fare tutto quello che si faceva prima ma richiamandosi sempre alle norme di prudenza perché il male è ancora con noi e non smetteremo di monitorarlo”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti all'indomani della fine del lockdown che sarà sancita dalla firma del Premier Conte sul decreto e da quella successiva del governatore sull'ordinanza che di fatto riaprirà alla libera circolazione senza autocertificazioni nel territorio regionale.



Da domani quindi sarà consentita la libera circolazione di tutti i cittadini sul territorio regionale senza bisogno di autocertificazioni. Riapriranno, con i distinguo fra comuni e comuni, parchi, ville e giardini pubblici; luoghi di cultura come musei, archivi e biblioteche; tutte le attività che offrono somministrazione di cibi e bevande; parrucchieri, barbieri, centri estetici e tatuatori; strutture ricettive anche all'aperto; mercati e fiere; uffici pubblici e tirocini extra curriculari. Per le scuole guida bisognerà attendere il 20 maggio. "Tutti - ha osservato Toti – riapriranno sulla base di regole chiare e precise avendo una traccia esatta”. Per uscire dai confini regionali e nazionali bisognerà invece attendere il 3 giugno.