Ricette, ricamo, yoga e tanto altro: partita la campagna #restoacasae

Liguria - Regione Liguria lancia, sui propri canali social ufficiali e anche attraverso il sito www.lamialiguria.it, l’iniziativa #restoacasae: rimanere a casa è d'obbligo a causa dell'emergenza coronavirus e Regione Liguria vuole rimanere vicina ai propri cittadini, suggerendo una serie di attività e idee per trascorrere il tempo in modo positivo. L’invito, rivolto a tutti, è di caricare sui social con l’hashtag #restoacasae un breve video in cui si racconta la propria giornata in casa oppure un tutorial per dare indicazioni e suggerimenti su diverse attività, dalla ginnastica allo yoga, dalle ricette ai giochi per intrattenere i bambini, dalle favole alle canzoni, fino ai consigli per una dieta sana o alle istruzioni per attività che rischiano di andare perdute come il cucito, il macramè o il pizzo. Un modo per dare suggerimenti e buone idee per passare il tempo da soli o con la propria famiglia, a casa.



Tante le idee di chi ha già aderito all’iniziativa: resto a casa e…mi alleno, gioco con i bambini, cucino, leggo, suono, gioco, imparo, ballo, insomma sto bene! L’idea di fondo è che ci sono molte, moltissime cose da fare tra le mura domestiche ed è questo il momento di riscoprirle per trascorrere il tempo, allenando il corpo e la mente, rispettando le regole per proteggere se stessi e gli altri dal contagio: è il modo più rapido per tornare presto alla normalità. All'iniziativa hanno già aderito tanti cittadini e anche volti noti liguri.