Regione estende la validità dei buoni per i celiaci

Liguria - Per i celiaci che devono assumere particolari cibi Regione Liguria ha previsto che la validità dei buoni venga prorogata per il mese di marzo, aprile e maggio e di poter utilizzare i buoni cartacei di maggio nel mese di aprile. Lo ha confermato l'assessore alla sanità Viale nel corso della conferenza stampa di ieri nella quale la Regione ha fatto il punto sulla situazione del coronavirus in Liguria.

Vista la difficoltà di approvvigionamento di inviare il buono via Whatsapp al luogo dove vanno ad acquistare i cibi per farseli recapitare a domicilio. Una comunicazione già fatta all’associazione celiachia.