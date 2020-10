Regione Liguria, ci siamo: martedì prossimo la nuova giunta

Liguria - Martedì 27 ottobre si apre l’undicesima legislatura. All’ordine del giorno la nomina della giunta delle elezioni, l’elezione dell’ufficio di presidenza e il giuramento del presidente della Regione Giovanni Toti. Alla fine che cosa si deciderà? Le soluzioni possibili, che verosimilmente saranno messe sul tavolo tra stasera e domani per gli ultimi colloqui, sono diverse: nella prima ipotesi Cambiamo avrebbe tre assessori (Scajola, Cavo e Giampedrone), la Lega due (l’unico punto fermo è Benveduti) più il presidente del consiglio regionale (Piana potrebbe essere confermato) così come Fratelli d’Italia. Altra strada potrebbe essere quella che vedrebbe Toti rinunciare ad un assessore, la Lega e Fratelli d’Italia ne avrebbero tre con Ilario Cavo alla presidenza del consiglio, mossa che però non piacerebbe alla Lega. Ultima possibilità con sacrificio di Fratelli d'Italia che conterebbe su un solo assessore e il presidente del consiglio regionale con tre assessori per Lega e Cambiamo.