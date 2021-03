Regione Liguria a Cittadinanzattiva: "Accordo coi medici siglato a febbraio, per tutti un tutorial"

Liguria - "Regione Liguria e tutte le sigle dei medici di medicina della regione hanno avviato una proficua collaborazione e un lavoro congiunto, che si è concretizzato in un accordo, sottoscritto in data 19 febbraio, prima di quello sottoscritto a livello nazionale. In data 3 marzo, inoltre, è stato sottoscritto un accordo integrativo regionale. Ai medici è stato inoltre inviato, prima dell’avvio della campagna, un video tutorial con tutti i passaggi per gestire al meglio le procedure, ed è anche stato fornito un numero dedicato da contattare in caso di difficoltà nello svolgimento delle attività". Riguardo alle osservazioni di Cittadinanzattiva sulle modalità di prenotazione e sulle categorie target della campagna vaccinale in Liguria, De Ferrari ha voluto precisare anche altro: "Per quanto riguarda invece i pazienti oncologici, si segnala che i medici di medicina generale svolgono una fondamentale attività nei confronti dei pazienti, in quanto unici in grado di classificarli correttamente in quanto ‘estremamente vulnerabili’, distinguendoli dai loro pazienti ‘vulnerabili’ (secondo le linee guida nazionali per queste due categorie). I primi vengono segnalati dai medici di medicina generale alle Asl che li contattano direttamente per assicurare loro la vaccinazione con i vaccini a Mrna (vaccini ‘freeze’) Pfizer BioNTech o Moderna. Inoltre l’Azienda ligure sanitaria Alisa ha inviato una raccomandazione a tutti le aziende sanitarie e ospedaliere di prevedere percorsi di vaccinazione aggiuntivi per i soggetti ‘estremamente vulnerabili’, anche oncologici, nell’ambito dei percorsi ospedalieri. L’accesso a questo percorso è stato raccomandato anche per i conviventi/caregiver individuati dai documenti di indirizzo nazionali e regionali".