Reddito di cittadinanza, in Liguria oltre 42mila domande negli ultimi dodici mesi

Liguria - Ammontano 42.444 i nuclei familiari liguri che hanno richiesto il reddito o la pensione di cittadinanza da aprile 2019 fino a maggio 2020. Lo riferisce l'agenzia Ansa riprendendo i dati dell'Osservatorio dell'Inps. Tra aprile e maggio 2020 si è registrato un forte aumento di domande - 1593 in tutto -, certo non slegato alla situazione emergenziale. Da gennaio a fine maggio si è passati da 36.124 a 42.444 domande di reddito di cittadinanza, per un importo medio mensile di 465 euro. Delle oltre 42mila domande ne sono state accolte 27.600, mentre circa 15mila sono state respinte o cancellate o risultano decadute. Le restanti sono pratiche in lavorazione.