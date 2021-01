Quasi 5mila liguri hanno ricevuto prima e seconda dose

Liguria - E' stato somministrato il 73 per cento dei quasi 66mila vaccini consegnati dalla struttura nazionale alla Liguria: lo riferisce la Regione nel bollettino Covid-19 odierno. In totale 2.530 le somministrazioni in programma oggi in tutta la regione, 78 delle quali in Asl5. Sono infine 4.656 i liguri (afferenti alla popolazione target formata da personale sanitario, personale e ospiti Rsa, ecc.) che – dato aggiornato a ieri – hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo prima e seconda dose.