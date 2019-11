Progettiamoci il futuro, Salini Impregilo è il testimonial

Liguria - Salini Impregilo diventa testimonial del progetto di orientamento per ragazzi #Progettiamocilfuturo, promosso dalla Regione Liguria, un nuovo segnale di attenzione al territorio che riparte dai giovani per la Società, già impegnata in iniziative didattiche a Genova. Salini Impregilo, insieme ad altre aziende firmatarie del Registro dei Testimonial, che l’Assessore Regionale Ilaria Cavo ha definito “un marchio di qualità per le aziende che dimostrano una grande responsabilità verso i giovani”, collaborerà a progetti di orientamento per ragazzi delle scuole liguri, per aiutarli a compiere una scelta più consapevole del loro percorso di studi e per avvicinarli al mondo del lavoro.



Manager Salini Impregilo e di altre aziende incontreranno i ragazzi raccontando la propria esperienza personale e professionale: una prima conoscenza del mondo del lavoro che si potrà accompagnarsi anche con la visita presso le sedi delle società testimonial, sempre con l’obiettivo di fornire agli studenti informazioni e stimoli utili a scegliere consapevolmente il loro percorso professionale futuro.



L’iniziativa rientra nell’ambito dei programmi del Gruppo Salini Impregilo di talent attraction per i giovani, per la formazione e la promozione della cultura tecnica. Attività finalizzate alla selezione di profili di talento, all’orientamento professionale e al tutoraggio relativo ai percorsi di carriera nel settore delle costruzioni che si realizzano sia attraverso accordi strategici con le più importanti università nazionali e internazionali - come il Master in International Construction Management organizzato con il Politecnico di Milano - sia grazie ad iniziative di coinvolgimento di studenti e neolaureati quali career days, recruiting days, workshop tematici in facoltà, presentazioni e visite in cantiere.



L’adesione all’iniziativa della Regione Liguria dimostra l’impegno di Salini Impregilo sul territorio, dove il Gruppo sta realizzando il nuovo Ponte sul Polcevera, insieme a Fincantieri nel consorzio Pergenova, e la linea ferroviaria del Terzo Valico dei Giovi, come leader del general contractor Cociv. Laboratori e incontri didattici sono organizzati anche presso Spazio Ponte, mostra permanente che permette a famiglie e ragazzi di partecipare virtualmente alla costruzione del nuovo ponte. Un luogo che racconta anche ai più piccoli il mondo delle grandi opere e che, con laboratori e format immersivi e multisensoriali, è stato protagonista anche del Festival della Scienza, svoltosi a Genova ad inizio novembre.



Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. Riconosciuto per 5 anni da Engineering News - Record (ENR) come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua e dal 2018 nella top ten del settore ambiente, è anche leader nel settore dei trasporti e impegnato nei principali sistemi di mobilità sostenibile (metropolitane e ferrovie). Ha realizzato alcuni dei progetti infrastrutturali più iconici al mondo per ponti, strade e autostrade, edifici civili e industriali, aeroporti. Il Gruppo è l’espressione di 113 anni di esperienza ingegneristica applicata in cinque continenti, con attività` di design, engineering e costruzione in quasi 50 paesi, con più di 35.000 dipendenti di oltre 100 nazionalità`. Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, persegue obiettivi di sviluppo sostenibile e supporta i clienti su temi strategici quali la produzione di acqua ed energia pulite, la realizzazione di sistemi per la mobilità sostenibile e la costruzione di edifici a basso impatto ambientale. Esprime le sue competenze in progetti quali, ad esempio, le metropolitane Grand Paris Express, Cityringen di Copenhagen, Sydney Metro Northwest in Australia, Red Line North Underground di Doha e Linea 3 Metro di Riyadh; l’espansione del Canale di Panama, la diga di Rogun in Tajikistan, l’Anacostia River Tunnel e il Northeast Boundary Tunnel in Washington D.C.; lo stadio Al Bayt per la coppa del mondo del 2022 in Qatar. Alla fine del 2018 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di €6 miliardi, con un portafoglio ordini totale di €33,4 miliardi. Salini Impregilo Group ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: SAL; Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL:IM).