Primo ritardo nei vaccini a causa del maltempo

Liguria - Un leggero ritardo nella consegna dei vaccini. L'ha quest'oggi comunicata l'azienda Pfizer al commissario Arcuri e, di conseguenza, alle regioni interessate. Per la Liguria, un quarto delle dosi promesse arriverà con un giorni di ritardo rispetto alla previsioni. Il materiale arriverà il 30 dicembre mattina a Milano e sarà a Genova nel primo pomeriggio dello stesso giorno. “Il 75% delle dosi liguri acquistate saranno consegnate entro il 30 dicembre ed il restante il 31 dicembre. La Liguria riceverà sedici pizza box con 975 dosi ciascuna. "Mi auguro sia un piccolo disguido e non l'inizio di un problema che si ripete”, ha annunciato Giovanni Toti questa sera durante il consueto punto stampa.

Oggi sono state effettuate ottanta vaccinazioni al San Martino di Genova, mentre sono saltate quelle previste presso la rsa Villa Costalta, anche in questo caso a causa del maltempo. ”Entro domani sera, tutte le dosi del vaccine day saranno somministrate ai pazienti”, ha garantito il governatore. Le nuove forniture saranno così distribuire: a Imperia 2925 dosi, a Savona 2925 dosi, all'ASL3 975 dosi come al Galliera, al Gaslini e all'Evangelico. Al San Martino ne saranno consegnate 1950 come all'ospedale di Villa Scassi, mentre a Sestri Levante 975 dosi. Al Sant'Andrea della Spezia e al San Bartolomeo di Sarzana saranno consegnate 975 dosi per ciascun nosocomio. “Come sapete arriveranno congelate e saranno stoccate nelle celle predisposte dal sistema sanitario”.