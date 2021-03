Prenotazioni vaccini, Toti: "Avanti con la piattaforma di Liguria digitale, no a quella di Poste"

Nella notte il via per la fascia d'età 75-79

Nella notte il via per la fascia d'età 75-79

Liguria - La Regione Liguria per prenotare i vaccini anti covid continuerà ad usare la piattaforma informatica messa a punto dall'azienda Liguria Digitale anziché la piattaforma nazionale predisposta da Poste Italiane. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti questa mattina ad Agorà su Rai3.

"Useremo la nostra piattaforma regionale, quella nazionale, che arriva ora, ci era stata promessa prima di Natale. Molte Regioni ormai hanno cominciato con la loro, noi siamo tra queste e continueremo con la nostra, cambiare in corsa è molto complesso". Intanto la scorsa notte, proprio sulla piattaforma di Liguria Digitale è partita la prenotazione per le persone tra 79 e 75 anni. Il sistema, fa sapere la Regione, nei primi 30 minuti ha ricevuto quasi 8.000 prenotazioni senza tempi di attesa. In un minuto ci sono state fino a 224 prenotazioni. Alle operazioni era presente anche lo stesso Toti.