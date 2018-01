Prenotazioni al Cup, le rassicurazioni della Regione

Liguria - Oggi in consiglio regionale Sergio Rossetti (Pd) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Luca Garibaldi, in cui ha sostenuto che la Regione avrebbe deciso di sospendere dal primo febbraio il finanziamento delle prenotazioni Cup all'interno degli ambulatori di Medicina Generale: i pazienti dovranno, dunque, rivolgersi al servizio ASL presso la zona di residenza. Rossetti ha chiesto alla giunta i motivi di questa decisione ha ricordato che il servizio è stato attivato nel gennaio 2008 e permette ai pazienti di non recarsi alla asl per prenotare gli esami.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha assicurato che non c’è nessuna iniziativa della giunta per interrompere il servizio e che, al contrario, c’è l’intenzione di proseguire. Viale ha spiegato che l’obbiettivo dell’amministrazione è raggiungere un accordo unitario per tutto il sistema ligure e per tutte le asl e ha ribadito la volontà di rinnovare gli attuali accordi esistenti, su cui concorda anche la categoria dei medici di medicina generale, Entro gennaio – ha concluso -si arriverà alla definizione di un nuovo accordo.