Premiati i vincitori del concorso fotografico "Scattiamo... in fattoria"

Liguria - Premiati questa mattina i vincitori del concorso fotografico “Scattiamo… in fattoria” 2019 legato all’iniziativa “Fattorie aperte”: una due giorni dedicata alle famiglie che una volta l’anno possono portare i bambini nelle fattorie e negli ittiturismi per fargli conoscere con mano queste realtà. A consegnare i premi l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Stefano Mai.



“Si tratta di una bella iniziativa che unisce il divertimento alle nostre tradizione e alle importantissime attività agricola, zootecnica e di ittiturismo. Abbiamo scelto gli scatti che hanno saputo unire l’amore per il mondo legato alle fattorie e alla pesca, con la sorpresa e la felicità dei bambini. Per noi è importante avvicinare le persone alle nostre aziende per far conoscere il lavoro che sta dietro la produzione delle nostre eccellenze agroalimentari, con la grande passione, l’impegno constante delle imprese e l’innovazione nel rispetto della tradizione e della nostra cultura. Personalmente ritengo fondamentale far avvicinare i bambini all’ambiente, agli animali, alle piante e alle professioni che altrimenti consocerebbero solamente attraverso i media, magari navigando sui social network o guardando dei video”.



“Voglio ringraziare tutte le aziende che hanno aderito all’iniziativa e che ogni giorno lavorano con impegno sul nostro territorio. Senza il loro lavoro e la loro passione, nulla ti tutto ciò sarebbe possibile. Quest’anno abbiamo superato le 100 fotografie presentate al concorso, e i 4mila visitatori a Fattorie aperte, con l’adesione di circa 50 aziende”.







Premiati i primi tre classificati delle categorie Bambini (under 18) e Adulti.



Vincitori Concorso fotografico “Scattiamo… in fattoria” 2019:



Categoria “Bambini”

1. Giorgia Delucchi (fattoria didattica U Beriun di Vendone – SV)

2. Anita Bruno (fattoria didattica La Marpea di Ne – GE)

3. Giulia Delucchi (fattoria didattica U Beriun di Vendone – SV)



Categoria “Adulti”

1. Valeria Scelsi (fattoria didattica Autra di Savignone – GE)

2. Francesca Quidaciolu (fattoria didattica Bastia di Busalla – GE)

3. Giulia Servadei (fattoria didattica La Marpea di Ne – GE)